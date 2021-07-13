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Лиам Смит готов драться с Цзю в Австралии

Боксер принимает бой на любых условиях
Бокс Профессиональный бокс
12:18
Лиам Смит готов драться с Цзю в Австралии
Лиам Смит / фото - SMH

Бывший чемпион мира Лиам Смит (29-3-1, 16 КО) согласен провести бой с Тимом Цзю (19-0, 15 КО) в Австралии. Боксер первого среднего веса заявил, что для него в приоритете стоит гонорар за поединок, а не место его проведения. Своими мыслями о встрече с сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Лиам поделился с smh.com.au.

«С моей точки зрения, не стоит задавать никаких вопросов о том, буду ли я драться с Тимом или поеду ли я в Австралию ради боя с ним. Я готов драться с Цзю хоть завтра. Я готов полететь в Австралию завтра, если сделка будет правильной.

После поединка Тима в среду мои социальные сети сошли с ума. Вероятно это из-за того, что он упомянул мое имя. Меня постоянно спрашивают, буду ли я драться с ним? Что за вопрос, конечно буду. Прошлый поединок я провел в России, перед этим был в Мексике, также неоднократно выступал в США. Сделайте мне предложение, в котором есть смысл и тогда все получится.

Тим Цзю ничем не отличается от любого другого бойца, он не очень хорош. Он не тот, кого я могу бояться. Я вообще никого не боюсь. Если предложение будет правильным для меня и моей карьере, я прилечу в Австралию уже следующим рейсом».

Тим ранее назвал других соперников, с которыми готов встретиться.


 

Антон Кривенко
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Лиам Смит Костя Цзю

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