Чудинов может подраться против Альвареса, если завоюет пояс чемпиона мира
Лидер рейтинга P4P как всегда хорош. Альварес продемонстрировал актуальную форму
В следующем поединке мексиканец должен подраться за статус абсолютного чемпиона второго среднего веса
21:51
Сауль Альварес / Фото: Matchroom Boxing
Лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) поддерживает себя в отличной форме.
Чемпион мира по версии WBC, WBO и WBA во втором среднем весе поделился в Instagram своим изображением в Черногории:
Наслаждаюсь Черногорией
Напомним, что вероятный следующий соперник Альвареса, обладатель титула IBF Калеб Плант (21-0, 12 KO), рассчитывает заработать за поединок не менее 10 миллионов долларов.