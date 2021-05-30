Лидер рейтинга P4P как всегда хорош. Альварес продемонстрировал актуальную форму

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Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
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12:15 Чехия - Великобритания 6:1 Окончен
12:15 Италия - Казахстан 3:11 Окончен
16:15 Швейцария - Россия 1:4 Окончен
16:15 Норвегия - США 1:2 Окончен
20:15 Словакия - Дания 2:0 Окончен
20:15 Германия - Финляндия 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
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04:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 6:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
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02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 103:120 Окончен
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:95 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
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22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 17:13 1-я четверть
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
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21:30 Стефанос Циципас - Джереми Чарди 0:0 1-й сет
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
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16:15 Беларусь - Швейцария 0:6 Окончен
16:15 Италия - Канада 1:7 Окончен
20:15 Швеция - Словакия 3:1 Окончен
20:15 Финляндия - Латвия 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
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02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
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02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:132 Окончен
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз 111:121 Окончен
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 113:96 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 17:13 1-я четверть
Суперлига 20/21
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14:00 Днепр - Прометей 85:98 Окончен
Теннис (10 событий из 42) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
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14:00 Марио Вилелья Мартинес - Роберто Баутиста-Агут 0:3 Окончен
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 3:0 Окончен
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 3:2 Окончен
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 0:1 Окончен
18:50 Александер Зверев - Оскар Отте 3:2 Окончен
19:35 Роман Сафиуллин - Карлос Табернер 3:1 Окончен
21:30 Стефанос Циципас - Джереми Чарди 0:0 1-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
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12:00 Патриция Мария Тиг - Наоми Осака 0:2 Окончен
14:25 Греетье Миннен - Петра Квитова 1:2 Окончен
19:05 Виктория Азаренко - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
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16:15 Чехия - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Германия -:- Запланирован
20:15 Норвегия - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Запланирован
НХЛ 20/21
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00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
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НБА 20/21
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02:00 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован
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ATP 2021 (French Open, Paris, France)
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12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер -:- Запланирован
12:00 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
12:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
12:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
12:00 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
12:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
14:15 Александр Бублик - Даниил Медведев -:- Запланирован
15:15 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч -:- Запланирован
16:30 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
17:00 Денис Истомин - Роджер Федерер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
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12:00 Ализе Корне - Хармони Тан -:- Запланирован
12:00 Oceane Babel - Элина Свитолина -:- Запланирован
12:00 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек -:- Запланирован
15:15 Софиа Кенин - Елена Остапенко -:- Запланирован
17:15 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску -:- Запланирован
17:15 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк -:- Запланирован
22:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу -:- Запланирован

Лидер рейтинга P4P как всегда хорош. Альварес продемонстрировал актуальную форму

В следующем поединке мексиканец должен подраться за статус абсолютного чемпиона второго среднего веса
Бокс Профессиональный бокс
21:51
Лидер рейтинга P4P как всегда хорош. Альварес продемонстрировал актуальную форму
Сауль Альварес / Фото: Matchroom Boxing

Лидер рейтинга pound-for-pound Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) поддерживает себя в отличной форме.

Чемпион мира по версии WBC, WBO и WBA во втором среднем весе поделился в Instagram своим изображением в Черногории:

Наслаждаюсь Черногорией

Напомним, что вероятный следующий соперник Альвареса, обладатель титула IBF Калеб Плант (21-0, 12 KO), рассчитывает заработать за поединок не менее 10 миллионов долларов.

Олег Шумейко-младший
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Сауль Альварес

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