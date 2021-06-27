Ломаченко: «Меня абсолютно не удивляет, что Накатани так долго продержался»
Линарес: «Ломаченко может провести реванш с Лопесом, и в этот раз Теофимо может проиграть»
Хорхе уверен, что с Накатани дралась лучшая версия «Ломы»
12:09
Хорхе Линарес / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Хорхе Линарес (47-6, 29 КО) высказался в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA
о победе Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японцем Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).
«Ломаченко проделал великолепную работу. Я очень рад за него и теперь вижу, что он вернулся. Ломаченко был очень быстрым и более сосредоточенным, чем раньше. Он способен снова стать чемпионом. Думаю, что он способен сделать это очень скоро.
Думаю, что Ломаченко может провести реванш с Лопесом, и в этот раз Теофимо может проиграть. Позвольте кое-что сказать: теперь Ломаченко такой же как и раньше и мне это нравится. Возможно, мы с ним устроим реванш. Никто этого не знает. Посмотрим».
Напомним, ранее промоутер Боб Арум заявил, что организует реванш Ломаченко с Теофимо Лопесом.