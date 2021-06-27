Линарес: «Ломаченко может провести реванш с Лопесом, и в этот раз Теофимо может проиграть»

Хорхе Линарес / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Хорхе Линарес (47-6, 29 КО) высказался в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA о победе Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японцем Масаеши Накатани (19-2, 10 КО).



Думаю, что Ломаченко может провести реванш с Лопесом, и в этот раз Теофимо может проиграть. Позвольте кое-что сказать: теперь Ломаченко такой же как и раньше и мне это нравится. Возможно, мы с ним устроим реванш. Никто этого не знает. Посмотрим».