Линарес предсказал, кто бы победил в бою Ломаченко - Хэйни
Линарес: «Лопес не выиграет реванш. Конечно, победит Ломаченко»
Бывший чемпион мира – о возможном реванше в легком дивизионе
11:59
Хорхе Линарес / Фото - latimes.comЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 KO) в интервью YouTube-каналу FightHype.com c уверенностью заявил, что его экс-оппонент украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) выиграет в реванше у американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).
«Лопес не выиграет реванш. Конечно, победит Ломаченко, ведь это тот Василий, которого я знаю. Если бы Ломаченко дрался со мной с такой же выносливостью, с таким же тренировочным лагерем, как с Лопесом, то я бы победил его за 3-5 раундов. Если он будет драться с Лопесом так же, как с Накатани, то победит. Масаеши показал великолепный боевой дух, и я это знал. Он мой друг, мы тренируемся в одном зале».
Напомним, накануне Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).