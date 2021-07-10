Линарес назвал самого опасного легковеса

Венесуэлец также выделил еще несколько боксеров

Хорхе Линарес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира Хорхе Линарес (47-6, 29 KO) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что считает действующего обладателя титулов в трех дивизионах Джервонту Дэвиса (25-0, 24 KO) самым опасным боксеров в легком дивизионе. Кроме «Танка», венесуэлец также выделил восходящую звезду Райана Гарсию (21-0, 18 КО), своего экс-соперника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).

«Сейчас для меня самый опасный боксер в легком весе - Джервонта Дэвис. Также я выделю Райана Гарсию. Василий Ломаченко совершил хороший камбэк. К тому же есть еще Теофимо Лопес. В легком весе много хороших бойцов. Здесь нет соперников, с которыми можно устроить легкий бой. Кроме того, на данный момент в легком весе выступает Джозеф Диас. Это очень сложный дивизион, но в то же время очень интересный».

Райан Гарсия заявил, что его интересует поединок только со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом.