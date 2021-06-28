Линарес предсказал, кто бы победил в бою Ломаченко - Хэйни

Хорхе находит данный поединок весьма интересным



Хорхе Линарес / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 KO) считает, что в битве его бывших соперников Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) победил бы Девина Хэйни (25-0, 15 КО). Об этом Хорхе заявил в интервью Youtube каналу FightHype.com:

«Это хороший бой. Я не думаю, что Хэйни победит в этом поединке. Ему слишком рано драться с Ломаченко. Василий слишком быстрый. Мне было бы интересно посмотреть этот бой. У Ломы более быстрые руки, чем у Девина, 100%. У Хэйни хороший джеб, но я видел все его удары, когда он дрался со мной. Я знаю, почему я проиграл тот поединок. Дело в том, что я не дрался полтора года, поэтому ничего не делал первые пять раундов. После этого я отлично вернулся в бой и проделал потрясающую работу. Я нанес много хороших ударов. Я на 100% считаю, что Ломаченко быстрее, чем Хэйни».

Хорхе Линарес также похвалил Ломаченко за бой с Накатани, хотя и заявил, что после боя с ним украинец так и не стал прежним.