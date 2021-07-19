Линарес рассказал об опыте спаррингов с Пакьяо
Линарес проведет следующий бой в октябре
В последнем поединке венесуэлец в конкурентном бою уступил Дэвину Хэйни
18:16
Линарес в бою с Хэйни / Фото: AP News
Бывший чемпион мира Хорхе Линарес (47-6, 29 КО), ныне выступающий в легком весе, проведет следующий бой в октябре. Об этом 35-летний венесуэлец написал в Instagram:
«Я вернусь в октябре».
В последнем бою Линарес в конкурентном стиле уступил проспекту Дэвину Хэйни.
Недавно Хорхе высказался о Василии Ломаченко.
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