Линарес рассказал об опыте спаррингов с Пакьяо

Хорхе Линарес / фото - Getty Images

Экс-чемпион в трех весовых категориях, венесуэльский ветеран Хорхе Линарес (47-6, 29 KO) рассказал в преддверии мегафайта Эррола Спенса (27-0-0, 21 KO) и Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) о своем опыте спаррингов с последним.

Линареса цитирует портал boxingnews24.com:

У Мэнни очень неудобный стиль. Кажется, что он находится в понятном вам месте, но затем он пытается сделать, как вам кажется, нечто медленное, но это оказывается неправдой. Что касается спаррингов, то он будет раунд за раундом убивать вас, если вы не проявите к нему уважения».