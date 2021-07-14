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Линарес рассказал об опыте спаррингов с Пакьяо

Венесуэльский ветеран считает филиппинца крайне неудобным соперником
Бокс Профессиональный бокс
07:20
Линарес рассказал об опыте спаррингов с Пакьяо
Хорхе Линарес / фото - Getty Images

Экс-чемпион в трех весовых категориях, венесуэльский ветеран Хорхе Линарес (47-6, 29 KO) рассказал в преддверии мегафайта Эррола Спенса (27-0-0, 21 KO) и Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) о своем опыте спаррингов с последним.

Линареса цитирует портал boxingnews24.com:

«Да, я много раз спарринговал с ним. В последний раз это было на Филиппинах в 2011 году перед моим боем с Антонио ДеМарко. Это было давно, но он все еще в строю. У него все еще есть сила и опыт. Хотя и не стоит забывать о Спенсе.

У Мэнни очень неудобный стиль. Кажется, что он находится в понятном вам месте, но затем он пытается сделать, как вам кажется, нечто медленное, но это оказывается неправдой. Что касается спаррингов, то он будет раунд за раундом убивать вас, если вы не проявите к нему уважения».

Мэнни Пакьяо не считает Эррола Спенса самым большим вызовом в своей карьере.

Рене Тер Велде
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Теги

Хорхе Линарес Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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