Лопес: «Дэвис избегал Ломаченко гребаных 3-4 года. Хэйни делал то же самое»
Линарес: «В ударах Хэйни нет мощи. Только скорость»
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях уверен, что проиграл лишь из-за длительного простоя
16:18
Хэйни и Линарес / Фото: Matchroom Boxing
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 KO) в послематчевом Youtube каналу Fight Hub TV заявил, что мощь Девина Хэйни (26-0, 15 KO), который выиграл поединок, преувеличена:
Я на сто процентов знаю, почему проиграл – из-за простоя. Я таким вымотанным себя чувствовал, думал только о защите, а когда появлялась возможность бить в ответ, выбросить комбинацию и все такое, то… Знаете, рефери был… немного строг. Затем, после шестого раунда я упустил возможность нанести ему много урона. После того, как он вышел из угла после 9 раунда, то он только клинчевал, клинчевал и клинчевал, а рефери был еще более строг, я думал, что он очко снимет, но, знаете, в боксе так бывает.
Но результатом я доволен, у меня хорошо получилось себя показать. Период без боев сделал свое дело, на меня этот момент очень повлиял. Мне казалось, что рефери снимет с меня очко. Если Golden Boy устроит рематч, то я уверен, что Девин его не захочет. Он быстрый, но силы в его ударах нету, мощи его я не почувствовал. Да, руки быстрые, но удара нету.
Напомним, что удары Хэйни находили цель почти в два раза чаще, нежели выстрелы Линареса.
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