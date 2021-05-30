Линарес: «В ударах Хэйни нет мощи. Только скорость»

Хэйни и Линарес / Фото: Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-6, 29 KO) в послематчевом Youtube каналу Fight Hub TV заявил, что мощь Девина Хэйни (26-0, 15 KO), который выиграл поединок, преувеличена:



Но результатом я доволен, у меня хорошо получилось себя показать. Период без боев сделал свое дело, на меня этот момент очень повлиял. Мне казалось, что рефери снимет с меня очко. Если Golden Boy устроит рематч, то я уверен, что Девин его не захочет. Он быстрый, но силы в его ударах нету, мощи его я не почувствовал. Да, руки быстрые, но удара нету.