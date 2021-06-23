Гвоздик – о бое Беринчик – Лобов: «Печально, что боксер мирового уровня ищет возможность заработка на таких мероприятиях»
Лобов: «Беринчик – настоящий вызов для меня»
Бывший боец UFC не ищет легких путей
11:38
Артем Лобов / Фото - prosports.kzЭкс-боец UFC Артем Лобов поведал, почему дал согласие на бой на голых кулаках с непобежденным украинским боксером Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО).
Цитирует Лобова BJPenn.
«Я всегда ищу большие вызовы. Я получаю много предложений от людей, и, если я не считаю это достаточно серьезным вызовом, я говорю, что мне это не интересно. Я всегда выбираю самые сложные варианты для себя. Мне предложили бой с Беринчиком, я посмотрел, чего он достиг, как он дерется, и я сказал, что это настоящий вызов для меня. Он является одним из тех бойцов, с которым я хочу подраться».
Напомним, поединок между бойцами состоится на шоу лиги кулачных боев Mahatch 24 июля в Дворце Спорта, Киев.
Ранее стали известны цены билетов на предстоящий ивент.
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