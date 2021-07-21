Лобов: «Жду с Беринчиком рубку кость в кость, ведь он – духовитый пацан, не ссыкун»
Лобов: «Мне хочется, чтобы Усик разнес Джошуа, чтобы он двигался и заставил его промахиваться»
Артем признался, что будет болеть за украинца
21 июля 19:28
Эксклюзив
Артем Лобов / Фото: mmafighting.com
Ирландский боец MMA Артем Лобов на пресс-конференции перед кулачным поединком с украицем Денисом Беринчиком высказался о боксерском поединке супертяжеловесов Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Признаюсь честно, буду болеть за Усика. Мне хочется, чтобы он его разнес, чтобы он двигался, заставил Джошуа промахиваться и выиграл этот бой. Если честно, мне нравится Усик. Я его лично не знаю, но интервью смотрел с ним и понравилось, что он очень четко отвечает. У него интересный стиль, если учесть его габариты, он очень высококлассный боец и поэтому буду за него болеть. Думаю, должен выиграть».
Напомним, ранее Лобов рассказал, что сам думает перебраться в боксради боев с топовыми легковесами.
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