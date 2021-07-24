Лобов: «Настроен закончить бой с Беринчиком досрочно»
Бывший боец UFC Артем Лобов ответил на вопросы, касающиеся его боя против украинского боксера Дениса Беринчика.
Как ты визуализируешь и ожидаешь ход поединка? Полную дистанцию или кто-то упадет раньше?
Думаю, будем рубиться. У Дениса такой же настрой, он дерется дома и будет серьезная поддержка. Он придет, чтобы поднять свою известность и заработать денег. Для этого нужно показывать хороший бой. Должно получиться жарко. Лично я всегда настроен закончить бой досрочно.
Я следил за коэффициентами на бой, они постепенно менялись. На Беринчика упал до 1.35, на тебя вырос почти до 3. С чем связываешь такие котировки?
Цифры букмекеров эмоциональные, а они не бывают точными. Энтони Джошуа проиграл Энди Руису, букмекеры ведь тогда давали коэффициент 12 на победу мексиканца.
Денис дерется дома, он именитый боксер, непобежденный – люди смотрят на это. Я смотрю на это иначе, для меня у Дениса сейчас дебют, на кулаках он не дрался.
Люди смотрят на рекорд и ничего не понимают – боксеры его набивают специально. Если бы я дрался с такими противниками, как Денис, у меня рекорд был бы 20-0.
Но сейчас уже топовые боксерские организации следят за этим, пройдет 5-10 лет – такое явление вовсе исчезнет.
Бой Беринчика и Лобова состоится сегодня, 24 июля, в Киеве. Ориентировочно начало – 20:00. Онлайн трансляция доступна у нас на сайте.
Накануне бойцы прошли церемонию взвешивания.
Комментарии 1