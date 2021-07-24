Лобов: «Настроен закончить бой с Беринчиком досрочно»

Фото: Facebook Беринчика

Бывший боец UFC Артем Лобов ответил на вопросы, касающиеся его боя против украинского боксера Дениса Беринчика.

Как ты визуализируешь и ожидаешь ход поединка? Полную дистанцию или кто-то упадет раньше?

Я следил за коэффициентами на бой, они постепенно менялись. На Беринчика упал до 1.35, на тебя вырос почти до 3. С чем связываешь такие котировки?

Денис дерется дома, он именитый боксер, непобежденный – люди смотрят на это. Я смотрю на это иначе, для меня у Дениса сейчас дебют, на кулаках он не дрался.

Люди смотрят на рекорд и ничего не понимают – боксеры его набивают специально. Если бы я дрался с такими противниками, как Денис, у меня рекорд был бы 20-0.

Но сейчас уже топовые боксерские организации следят за этим, пройдет 5-10 лет – такое явление вовсе исчезнет.