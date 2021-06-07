Логан Пол: «Может быть, в следующий раз смогу нокаутировать Мейвезера»

Логан Пол / фото - NBC

Блогер Логан Пол высказался о ничье в выставочном поединке против экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера. Американец выразил уважение своем сопернику и уже намекнул на возможный реванш. Слова Логана приводит LowKickMMA.

Для меня было большой честью разделить ринг с Мейвезером. С ним тяжело боксировать и очень сложно попасть по нему. Флойд Мейвезер против Логана Пола 2? Не знаю, дайте мне немного временни, чтобы восстановиться, и, может быть, я смогу его нокаутировать в следующий раз».