Мейвезер: «Пол – отличный молодой боец, сильный и жесткий. Он оказался лучше, чем я думал»
Логан Пол: «Может быть, в следующий раз смогу нокаутировать Мейвезера»
Блогер поделился мыслями после первого боя
09:33
Логан Пол / фото - NBC
Блогер Логан Пол высказался о ничье в выставочном поединке против экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера. Американец выразил уважение своем сопернику и уже намекнул на возможный реванш. Слова Логана приводит LowKickMMA.
«Я больше не хочу слышать, чтобы мне кто-то говорил, что есть цели, которых невозможно достичь. Тот факт, что я провел восемь раундов с одним из величайших боксеров всех времен, доказывает, что любой может сделать невозможное и творить великие дела в своей жизни.
Для меня было большой честью разделить ринг с Мейвезером. С ним тяжело боксировать и очень сложно попасть по нему. Флойд Мейвезер против Логана Пола 2? Не знаю, дайте мне немного временни, чтобы восстановиться, и, может быть, я смогу его нокаутировать в следующий раз».
Мейвезер после боя также похвалил представителя любительского бокса.
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