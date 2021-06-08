Логан Пол: «Заткнитесь. Не пытайтесь дискредитировать то, что я сделал»

Блогер ответил критикам его боя против Мейвезера

Логан Пол / фото - Getty Images

Блогер Логан Пол высказался в адрес хейтеров его выставочного поединка против Флойда Мейвезера. Американец призвал не приуменьшать его заслуг в бою с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях. Слова Пола приводит Unilad.

«Вижу, обсуждают момент, как Флойд ударил меня, а я немного наклонился. В тот момент я немного обмяк, и говорят, что Флойд нокаутировал меня, а потом держал, чтобы я оказался в состоянии провести все 8 раундов. Заткнитесь. Просто заткнитесь. Не пытайтесь дискредитировать то, что произошло. Он пропустил немало хороших ударов. Есть несколько фотографий, где я наношу классные удары. Я не знал, что мое лицо может так измениться. Но я не отключался. Он пытался меня нокаутировать, но не смог».

Мейвезер ранее объяснил, почему у него не получилось нокаутировать соперника.