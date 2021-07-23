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Лоивский: «Будем отстаивать честь Украины. Надеюсь, победа будет за нами»
Главный тренер национальной команды поделился впечатлениями от старта Олимпиады-2020
14:08
Леонид Лоивский / Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation
Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал предстоящий старт соревнований на Олимпийских играх-2020:
Сейчас, когда до начала первого поединка остаются считаные часы, уже не так важно, насколько удачным или неудачным оказался жребий. Эту тему разве что болельщики могут обсуждать. А все мысли тренеров и спортсменов сводятся к одному – победить и выйти в следующий раунд, каким бы титулованным и сильный не был соперник в противоположном углу.
В конце концов, уверен, что слабых противников на Олимпийских играх быть не может. К каждому сопернику нужно относиться с уважением. Но все же главное для каждого спортсмена – показать свой бокс, слушать советы тренеров и верить в свои силы.
У всех членов нашей команды боевой настрой! Надеемся на поддержку наших соотечественников, которые находятся в тысячах километров от нас. Будем отстаивать честь Украины и, надеюсь, победа будет за нами.