Лоивский: «Будем отстаивать честь Украины. Надеюсь, победа будет за нами»

Леонид Лоивский / Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал предстоящий старт соревнований на Олимпийских играх-2020:

В конце концов, уверен, что слабых противников на Олимпийских играх быть не может. К каждому сопернику нужно относиться с уважением. Но все же главное для каждого спортсмена – показать свой бокс, слушать советы тренеров и верить в свои силы.

У всех членов нашей команды боевой настрой! Надеемся на поддержку наших соотечественников, которые находятся в тысячах километров от нас. Будем отстаивать честь Украины и, надеюсь, победа будет за нами.