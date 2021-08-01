Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады. Это минимум бронза!
Лоивский: «Хижняк показал характер победителя»
Наставник сборной прокомментировал победу своего подопечного в четвертьфинале Олимпиады
11:50
Александр Хижняк / фото - Reuters
Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал победу Александра Хижняка в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
«Не скажу, что сегодня было тяжелее, чем в первом поединке. Вы видели, 3:2 первый раунд, второй и третий в одну калитку мы выигрывали.
Саша снова показал свои технические, функциональные действия. Самое главное, что он показал – это характер, характер победителя».
В полуфинале Олимпийских Игр Александр Хижняк встретится с филиппинцем Эумиром Марсьялем.
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