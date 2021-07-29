Хижняк победил японского боксера в стартовом бою на Олимпиаде
Лоивский: «У Хижняка были ошибки, но будем их исправлять»
Наставник сборной остался доволен выступлением лидера команды
08:55
Фото: НОК Украины
Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал НОК Украины победу Александра Хижняка на старте Олимпиады в Токио.
«Сегодня Саша выполнил свою работу. Были ошибки, но будем их исправлять. Сетка во всех весовых категориях сложная: на Олимпийских играх нет слабых соперников.В первом раунде Олимпиады Александр Хижняк единогласным решением победил японца Юито Мориваки и вышел в четвертьфинал, где будет боксировать против Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики.
Его выступлением довольны. Будем готовиться к следующему поединку».