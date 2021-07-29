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Лоивский: «У Хижняка были ошибки, но будем их исправлять»

Наставник сборной остался доволен выступлением лидера команды
Olympics Токио-2020
08:55
Лоивский: «У Хижняка были ошибки, но будем их исправлять»
Фото: НОК Украины

Главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал НОК Украины победу Александра Хижняка на старте Олимпиады в Токио.

«Сегодня Саша выполнил свою работу. Были ошибки, но будем их исправлять. Сетка во всех весовых категориях сложная: на Олимпийских играх нет слабых соперников.

Его выступлением довольны. Будем готовиться к следующему поединку».

В первом раунде Олимпиады Александр Хижняк единогласным решением победил японца Юито Мориваки и вышел в четвертьфинал, где будет боксировать против Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики.
Рене Тер Велде
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Теги

Александр Хижняк Леонид Лоивский

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