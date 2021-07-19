Лома в списке, но не первый. Топ-5 легковесов от Роберта Гарсии

Первым номером стал боксер, который одной ногой в другой весовой категории

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Топовый американский тренер Роберт Гарсия во время прямого эфира в Instagram назвал свою версию топ-5 легковесов. Примечательно, что Гарсия поставил в рейтинге абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) выше Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), несмотря на то что в возможном реванше верит в победу украинца.

Топ-5 лучших легковесов мира? Нужно по-прежнему учитывать Дэвиса. Я скажу, что он, возможно, номер один. Второй – Лопес, третий – Ломаченко, Райан Гарсия – четвертый, а Девин Хэйни – пятый. Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится.

Олег Шумейко-младший