Редкач: «Я без проблем подерусь с Ломой, он для меня мелковат»
«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
Скандальный украинец продолжает хэйтить своего титулованного соотечественника
09:41
Иван Редкач / Фото - essentiallysportsСкандальный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) не оставляет в покое своего звездного соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).
На этот раз уроженец Шостки назвал экс-лидера легкого дивизиона «бывшей девушкой» абсолютного чемпиона мира в этом же весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
Началась все из того, что Twitter-аккаунт DAZN Boxing поинтересовался у подписчиков, кого они считают наиболее недооцененным чемпионом мира. В ответ Редкач написал, что, по его мнению, это Ломаченко.
Затем один из интернет-пользователей решил уточнить, действительно ли Редкач считает, что Ломаченко недооценивают. На что Иван ответил:
«Ломаченко – бывшая девушка Теофимо Лопеса».
Ранее Редкач заявил, что не против выйти в ринг с Ломаченко.