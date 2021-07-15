Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений

Скандальный украинец продолжает хэйтить своего титулованного соотечественника

Бокс Профессиональный бокс
09:41
«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
Иван Редкач / Фото - essentiallysports
Скандальный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) не оставляет в покое своего звездного соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).

На этот раз уроженец Шостки назвал экс-лидера легкого дивизиона «бывшей девушкой» абсолютного чемпиона мира в этом же весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Началась все из того, что Twitter-аккаунт DAZN Boxing поинтересовался у подписчиков, кого они считают наиболее недооцененным чемпионом мира. В ответ Редкач написал, что, по его мнению, это Ломаченко.

Затем один из интернет-пользователей решил уточнить, действительно ли Редкач считает, что Ломаченко недооценивают. На что Иван ответил:

«Ломаченко – бывшая девушка Теофимо Лопеса».


Ранее Редкач заявил, что не против выйти в ринг с Ломаченко.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Иван Редкач Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
15 июля 2021г. 10:15
Эй Редкач! Ты позоришь Украину  не только со своими боксерскими поединками, но и со своими вонючами словами в адрес Ломы. Ты  Иван Редкач -мусор!
0 0
Ответить
15 июля 2021г. 10:09
Вот гандон Иван Редкач! Он же позорно проиграл Прогрейсу, где трусливо схватился за свой пах, хотя удар не попал туда, И тем самым он заслуженно завоевал произвище - трусливый шакал.    А теперь троллит Лому. Пускай этот пидр Редкач не высовыется из дому, и не показывается народу с таким позорным клеймом.
0 0
Ответить

Новости по тегам

Камбосос: «Лопес – астматик, ему не станет лучше»
Камбосос: «Лопес – астматик, ему не станет лучше»
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 15:43
Белью сравнил последние победы Ломаченко и Дэвиса – успех украинца его впечатлил больше
Белью сравнил последние победы Ломаченко и Дэвиса – успех украинца его впечатлил больше
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 11:29
Экс-тренер Кличко: «Ломаченко – шикарный боксер, но что ему мешает нормально вести свои дела?»
Экс-тренер Кличко: «Ломаченко – шикарный боксер, но что ему мешает нормально вести свои дела?»
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 21:10
1
Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса
Катмен Ломаченко считает, что украинец бьет слабее Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 09:37
1
Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Красюк – о поединке Ломаченко против Накатани: «Матрица» вернулась. Лома просто не поддается законам физики»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 22:02
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Промоутер Усика: «Реванш Ломаченко и Лопеса может состояться в этом году»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 21:02

Новости: Бокс

«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
Профессиональный бокс
09:41
Рогава: «За дебют в профи боксе я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс в К-1»
Рогава: «За дебют в профи боксе я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс в К-1»
Профессиональный бокс
09:22
Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Профессиональный бокс
08:50
Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша
Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша
Профессиональный бокс
08:23
Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»
Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»
Профессиональный бокс
07:41
Поединок Бенавидес – Ускатеги станет претендентским по версии WBC. Есть дата
Поединок Бенавидес – Ускатеги станет претендентским по версии WBC. Есть дата
Профессиональный бокс
07:15
Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
История
Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
Профессиональный бокс
07:00
Дэвис может вернуться в ринг боем против Диаса
Дэвис может вернуться в ринг боем против Диаса
Профессиональный бокс
14 июля 22:17
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Профессиональный бокс
14 июля 21:41
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости