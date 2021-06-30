Ломаченко и Камбососу еще долго ждать. У Лопеса серьезные проблемы со здоровьем

Теофимо Лопес / Фото: instagram

Нынешние проблемы со здоровьем у абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) не позволят ему провести бой с Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) 11 сентября. Об этом сообщил спортивный обозреватель Крис Манникс, слова которого приводит портал boxingnews24.com.



Будь я Ломаченко, то не захотел бы просто сидеть и ждать победы Лопеса в бою с Камбососом, а затем дожидаться, когда он снова будет готов драться. Василию нужно присмотреться к топам легкого веса и устроить бой с ними, а затем провести большой поединок с Лопесом в начале следующего года».