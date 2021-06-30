Камбосос: «Дерись Ломаченко с Лопесом так же, как с Накатани, то я бы дрался с Василием»
Ломаченко и Камбососу еще долго ждать. У Лопеса серьезные проблемы со здоровьем
Американец точно не сможет провести поединок 11 сентября
12:21
Теофимо Лопес / Фото: instagram
Нынешние проблемы со здоровьем у абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса
(16-0, 12 КО) не позволят ему провести бой с Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) 11 сентября. Об этом сообщил спортивный обозреватель Крис Манникс, слова которого приводит портал boxingnews24.com.
«Люди в окружении Лопеса сказали мне, что он все еще очень болен и страдает от последствий COVID-19. Когда бы он ни поправился, вероятно, ему понадобится 1,5-2 месяца тренировочного лагеря, чтобы вернуться в форму. Люди называют датой боя Лопес – Камбосос 11 сентября, но не надейтесь на это.
Будь я Ломаченко, то не захотел бы просто сидеть и ждать победы Лопеса в бою с Камбососом, а затем дожидаться, когда он снова будет готов драться. Василию нужно присмотреться к топам легкого веса и устроить бой с ними, а затем провести большой поединок с Лопесом в начале следующего года».
Напомним, после боя с Камбососом промоутер Боб Арум хочет свести Лопеса в реванше с Василием Ломаченко.
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