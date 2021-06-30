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Ломаченко и Камбососу еще долго ждать. У Лопеса серьезные проблемы со здоровьем

Американец точно не сможет провести поединок 11 сентября

Бокс Профессиональный бокс
12:21
Ломаченко и Камбососу еще долго ждать. У Лопеса серьезные проблемы со здоровьем
Теофимо Лопес / Фото: instagram

Нынешние проблемы со здоровьем у абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) не позволят ему провести бой с Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) 11 сентября. Об этом сообщил спортивный обозреватель Крис Манникс, слова которого приводит портал boxingnews24.com.

«Люди в окружении Лопеса сказали мне, что он все еще очень болен и страдает от последствий COVID-19. Когда бы он ни поправился, вероятно, ему понадобится 1,5-2 месяца тренировочного лагеря, чтобы вернуться в форму. Люди называют датой боя Лопес – Камбосос 11 сентября, но не надейтесь на это.

Будь я Ломаченко, то не захотел бы просто сидеть и ждать победы Лопеса в бою с Камбососом, а затем дожидаться, когда он снова будет готов драться. Василию нужно присмотреться к топам легкого веса и устроить бой с ними, а затем провести большой поединок с Лопесом в начале следующего года». 

Напомним, после боя с Камбососом промоутер Боб Арум хочет свести Лопеса в реванше с Василием Ломаченко.

Карен Агабекян
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Теги

Теофимо Лопес

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