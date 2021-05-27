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Ломаченко и Усик стали «соседями» в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN
Кроуфорд занял второе место
09:50
Ломаченко и Усик / фото - Instagram
В ESPN опубликовали обновленный рейтинг боксеров Р4Р. Лидером по прежнему остался Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО). Второе место теперь занял американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО). В топ-10 дебютировал новоиспеченный абсолютный чемпион мира Джош Тейлор (18-0, 13 ОК).
Украинцы и Александр Усик (18-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) стали соседями, заняв 8-е и 9-е место в соответствии.
По версии портала The Ring Усик и Ломаченко также находятся в топ-10, но их позиции немного выше.
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