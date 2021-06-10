Ломаченко: «Лопес знает, что я с ним сделаю в реванше»

Украинец – о втором поединке с абсолютным чемпионом

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпион легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA поделился информацией относительно реванша с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО), объяснив, почему американец избегает второго боя с ним.

Лопес готовиться к переходу в следующую весовую. Реванш будет? Я не хочу больше спрашивал Лопеса о реванше. Он знает, чего я хочу, и его отец знает, и промоутеры знают. У нас был близкий первый бой. Лопесы понимают, что я с ними сделаю в реванше.

Напомним, Лопес рассказал, что мотивировало его при подготовке к бою с Ломой.

Следите за боем Ломаченко – Накатани в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 27-го июня, в 05:00 по киевскому времени.