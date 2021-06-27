Ломаченко – Лопесу: «Выиграй свой бой, давай проведем реванш»

Украинец намерен вернуть себе титул абсолютного чемпиона



Фото: twitter.com

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прокомментировал MEGOGO победу над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

– Я очень рад, потому что вернулся с победой. Сделал то, что было поставлено моей командой, стратегия была выстроена, мы этого достигли, я победил и снова в строю.

– Ты говорил, что хочешь победить Накатани, чтобы доказать что-то. Что ты доказал?

– Все видели, я доказал, что нужно сделать реванш и боксировать с Лопесом. Все видели, как победил, все хотят реванш. Давайте организуем реванш.

– Отец Лопеса был на бое. Он поставил условия, что реванш может случиться после боя с Камбососом.

– У него следующий бой с Камбососом. Но что дальше? В следующем году – декабрь, январь, февраль. Я жду.

– Ты хочешь вернуть пояса. Какие твои ощущения, что они готовы дать тебе этот бой?

– Я рад, если они готовы после своего поединка провести реванш. Это то, что мы хотим, что хотят все фаны бокса.

– Мы знаем, какой сильной и большой Накатани. Как тебе удалось его победить?

– Была стратегия работать вторым номером, потому что его рост и длина рук не позволяли бы мне действовать первым. Я должен был действовать на контратаке, что у меня и получалось.

– Как ты справился с рассечением, которое случилось в начале поединка?

– Большое спасибо Росу Анберу, моему катмену, отличная работа, он профессионал, он помог мне победить в этом бою.

– Ты знаешь, как проигрывать. Эти поражения сделали тебя лучше. Что тебе это дало сегодня?

– Я чувствую себя очень хорошо, я счастлив, потому что выполнил поставленную задачу от своего отца, я придерживался выстроенной стратегии. Она принесла нам победу, поэтому я рад.

– У тебя была травма в бою с Лопесом. Каково это вернуться на ринг без травмы?

– Сегодня все было хорошо, никаких проблем. Мне сложно было работать первым номером, я работал всегда вторым, все время был сконцентрирован и сфокусирован на своей атаке. Я контролировал свое плечо и не давал ему резких движений.

– Ты хочешь сделать заявление? Какое твое послание Лопесу?

– Выиграй свой бой, давай проведем реванш.

Василий Ломаченко остановил Накатани в девятом раунде, владея подавляющим преимуществом по ходу поединка.