Ломаченко – Лопесу: «Выиграй свой бой, давай проведем реванш»
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прокомментировал MEGOGO победу над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).
– Я очень рад, потому что вернулся с победой. Сделал то, что было поставлено моей командой, стратегия была выстроена, мы этого достигли, я победил и снова в строю.
– Ты говорил, что хочешь победить Накатани, чтобы доказать что-то. Что ты доказал?
– Все видели, я доказал, что нужно сделать реванш и боксировать с Лопесом. Все видели, как победил, все хотят реванш. Давайте организуем реванш.
– Отец Лопеса был на бое. Он поставил условия, что реванш может случиться после боя с Камбососом.
– У него следующий бой с Камбососом. Но что дальше? В следующем году – декабрь, январь, февраль. Я жду.
– Ты хочешь вернуть пояса. Какие твои ощущения, что они готовы дать тебе этот бой?
– Я рад, если они готовы после своего поединка провести реванш. Это то, что мы хотим, что хотят все фаны бокса.
– Мы знаем, какой сильной и большой Накатани. Как тебе удалось его победить?
– Была стратегия работать вторым номером, потому что его рост и длина рук не позволяли бы мне действовать первым. Я должен был действовать на контратаке, что у меня и получалось.
– Как ты справился с рассечением, которое случилось в начале поединка?
– Большое спасибо Росу Анберу, моему катмену, отличная работа, он профессионал, он помог мне победить в этом бою.
– Ты знаешь, как проигрывать. Эти поражения сделали тебя лучше. Что тебе это дало сегодня?
– Я чувствую себя очень хорошо, я счастлив, потому что выполнил поставленную задачу от своего отца, я придерживался выстроенной стратегии. Она принесла нам победу, поэтому я рад.
– У тебя была травма в бою с Лопесом. Каково это вернуться на ринг без травмы?
– Сегодня все было хорошо, никаких проблем. Мне сложно было работать первым номером, я работал всегда вторым, все время был сконцентрирован и сфокусирован на своей атаке. Я контролировал свое плечо и не давал ему резких движений.
– Ты хочешь сделать заявление? Какое твое послание Лопесу?
– Выиграй свой бой, давай проведем реванш.
Василий Ломаченко остановил Накатани в девятом раунде, владея подавляющим преимуществом по ходу поединка.
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