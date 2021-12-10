Комми: «Ломаченко – отличный боец, и я с нетерпением жду поединка, чтобы снова выступить в MSG»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бывший чемпион мира дал напутствие своим соотечественникам
11:21
Василий Ломаченко / Фото - latimes.comЭкс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что он недоволен текущей ситуацией в Украине.
«Конечно, мне не нравится то, что происходит у меня в стране, ведь я считаю, что мы все должны жить в мире и любви».
«Я хочу передать, чтобы все люди уважали, любили и ценили друг друга. Если каждый будет относиться [к другим] как к самому себе, то у нас в мире будет порядок, мир и любовь».
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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