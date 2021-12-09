Портер: «Джервонта – единственный, кто сейчас способен победить Ломаченко»
Ломаченко: «Мы с Комми подарим фанатам очень интересный бой. У него большое сердце»
Экс-лидер легкого дивизиона – о предстоящем поединке в Нью-Йорке
21:23
Василий Ломаченко / Фото - essentiallysports.comБывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) на пресс-конференции высказался о грядущем поединке с экс-чемпионом в легком весе Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).
Цитирует Ломаченко Top Rank Boxing.
«Мэдисон-сквер-гарден» – это особенное место для меня, потому что на протяжении моей карьеры у меня было много памятных поединков. Это честь для меня, потому что это мекка бокса. Я уважаю это. Не могу дождаться вечера боя. Спасибо, Комми. Ты – сильный боец. Я думаю, что мы подарим фанатам очень интересный бой».
«У Комми есть сила, мощь, опыт. У него большое сердце».
Напомним, поединок между Ломаченко и Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
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