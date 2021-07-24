Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO

Также прогресс показал Олег Малиновский

Ломаченко и титул WBO на заднем фоне / Фото: Facebook украинца

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинги.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поднялся со второго места на первое. Ранее он возглавлял рейтинг только WBC.

Также спрогрессировал еще один представитель Украины Олег Малиновский (28-0, 8 КО), который переместился с шестой позиции на четвертую.

Напомним, титулом WBO в весе Ломаченко владеет Теофимо Лопес. «Хай-тек» надеется, что вскоре сможет получить реванш с американцем.