Ломаченко: «Накатани – идеальный вызов для меня»

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) рассказал сайту BoxingScene.com, почему согласился провести поединок против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

Он сильный, очень высокий и длиннорукий. У него есть опыт на топовом уровне, и он показал это в конкурентном бою с Лопесом и тем, как победил Вердехо. Это идеальный вызов для меня. Я всегда был нацелен на то, чтобы встречаться с оппонентами самого высокого уровня».