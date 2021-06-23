Накатани уже три дня в Лас-Вегасе. И не скрывает – есть вещь, которая беспокоит его перед боем с Ломаченко
Ломаченко: «Накатани – идеальный вызов для меня»
Украинец рассказал, почему согласился провести поединок против японца
10:00
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) рассказал сайту BoxingScene.com, почему согласился провести поединок против японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).
«Согласиться на этот бой меня вдохновил тот факт, что я потерял все свои титулы. Мне нужно начинать с нуля, и я хотел встретиться с топ-претендентом. Я не хотел драться с удобным оппонентом. Этот парень дал очень тяжелый бой Теофимо Лопесу, и я хорошо подготовился к этому вызову.
Он сильный, очень высокий и длиннорукий. У него есть опыт на топовом уровне, и он показал это в конкурентном бою с Лопесом и тем, как победил Вердехо. Это идеальный вызов для меня. Я всегда был нацелен на то, чтобы встречаться с оппонентами самого высокого уровня».
Василий Ломаченко признался, что планирует завершить поединок с Масайоши Накатани досрочно.