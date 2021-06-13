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Ломаченко: «Накатани – лучший противник для возвращения»

Василий признался, что у него нет цели боксировать 12 раундов

Бокс Профессиональный бокс
13 июня 23:09
Ломаченко: «Накатани – лучший противник для возвращения»
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) высказался в Instagram о поединке против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

«Уверен, что выйду и покажу свой лучший бокс. Мне предлагали спуститься в 130 фунтов и там искать соперников, но я отказался.

Мне затем назвали фамилию Накатани. Я согласился. Считаю, что это лучший противник для возвращения. Для той цели, которую преследую я. Это лучший вариант.

12 раундов? Нет цели пройти всю дистанцию. Если получится закончить бой досрочно, то я это сделаю. Но если нет, то не расстроюсь».

Напомним, Ломаченко 26 июня проведет поединок против Масаеши Накатани.

Карен Агабекян
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Теги

Масаеши Накатани Василий Ломаченко

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