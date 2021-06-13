Ломаченко: «Накатани – лучший противник для возвращения»

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) высказался в Instagram о поединке против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).



Мне затем назвали фамилию Накатани. Я согласился. Считаю, что это лучший противник для возвращения. Для той цели, которую преследую я. Это лучший вариант.

12 раундов? Нет цели пройти всю дистанцию. Если получится закончить бой досрочно, то я это сделаю. Но если нет, то не расстроюсь».