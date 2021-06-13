Ломаченко: «Внутри себя, Лопес с папой понимают, что этот поединок они не выиграли»
Ломаченко: «Накатани – лучший противник для возвращения»
Василий признался, что у него нет цели боксировать 12 раундов
13 июня 23:09
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) высказался в Instagram о поединке против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
«Уверен, что выйду и покажу свой лучший бокс. Мне предлагали спуститься в 130 фунтов и там искать соперников, но я отказался.
Мне затем назвали фамилию Накатани. Я согласился. Считаю, что это лучший противник для возвращения. Для той цели, которую преследую я. Это лучший вариант.
12 раундов? Нет цели пройти всю дистанцию. Если получится закончить бой досрочно, то я это сделаю. Но если нет, то не расстроюсь».
Напомним, Ломаченко 26 июня проведет поединок против Масаеши Накатани.
Комментарии 0