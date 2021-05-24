Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Ломаченко: «Накатани – лучший соперник для меня»
Боксер вернется в ринг 26 июня
15:49
Василий Ломаченко / фото - Boxing Scene
Экс-чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) высказался о возвращении в ринг. 26 июня украинец подерется против японца Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Слова «Хай-Тека» приводит Boxing Scene.
«Накатани – лучший соперник для меня. Он хорошо дрался с Лопесом, был близкий поединок, поэтому считаю его отличным оппонентом».
Ранее Василий посетил бой за объединение титулов в первом полусреднем весе.