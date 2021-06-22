Ломаченко: «Накатани – топовый боксер, и я это понимаю»

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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в фильме Top Rank RELOADED: Vasiliy Lomachenko в позитивном ключе высказался о следующем противнике Масайоши Накатани (19-1, 13 KO):



По моему мнению, Накатани – очень хороший, топовый боксер. У Накатани есть мощь, чувство дистанции, защита. Я понимаю это и готовлюсь к этому. Я готовился к его плану на бой. Это нелегко, и ты всегда должен оставаться сосредоточенным.