«Перезагружен». Top Rank выпустила фильм о карьере Ломаченко
Ломаченко: «Накатани – топовый боксер, и я это понимаю»
Экс-лидер легкого веса рассказал о предстоящем поединке с японцем
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Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в фильме Top Rank RELOADED: Vasiliy Lomachenko в позитивном ключе высказался о следующем противнике Масайоши Накатани (19-1, 13 KO):
Мы должны готовиться по расписанию. Нам нужно спать, кушать и тренироваться. Конечно, этот бой будет не таким, как все мои остальные поединки. Мы изменили нашу систему и наши тренировки.
По моему мнению, Накатани – очень хороший, топовый боксер. У Накатани есть мощь, чувство дистанции, защита. Я понимаю это и готовлюсь к этому. Я готовился к его плану на бой. Это нелегко, и ты всегда должен оставаться сосредоточенным.
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.
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