Ломаченко – Накатани. Украинцу придется срубить башню

XSPORT.ua представляем главный поединок недели





Превью

Ломаченко - Накатани / Фото:Top Rank

В ночь на 27 июня в Лас-Вегасе бывший чемпион мира в трех весовых категориях и один из главных новаторов современного бокса украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) сразится с высоченным, как башня, японцем Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).



Накатани выбился в топы легкого веса в июле 2019 года, когда ему выпал шанс сразиться с великим и прекрасным болтуном Теофимо Лопесом. Если быть откровенным, то японца везли на убой. Задумывалось, что Теофимо забьет его в начале боя и все разойдутся по домам довольные: у американца победа, а у японца гонорар. Но, в Top Rank, возможно, забыли о важности чести для жителей страны восходящего солнца. Но ничего страшного, поскольку Масаеши им напомнил об этом после выхода на ринг. Для Теофимо тот бой оказался очень тяжелым, и ему повезло выиграть.





В следующем поединке Top Rank решили не упускать хорошую возможность снова задействовать Масаеши и его свели в поединке с Феликсом Вердехо. Это тот парень, которого могут пожизненно посадить за убийство своей девушки. Новый соперник японца когда-то считался самым перспективным бойцом Боба Арума, но затем оступился и должен был заново подниматься с низов. Накатани дали ему, поскольку снова посчитали японца проходным оппонентом. Когда же бой начался, то Вердехо был ожидаемо агрессивен, даже чрезмерно агрессивен в своем желании закончить бой досрочно. Феликс записал себе в актив нокдауны в первом и четвертом раундах.

Масаеши дождался пока Вердехо истратит все силы, а затем начал диктовать свои условия, отправляя оппонента на настил, а в девятом раунде добился остановки боя и своей победы техническим нокаутом. Очередного птенчика Арума снова осадили.

В отличие от своего противника Ломаченко последний поединок проиграл Лопесу. Заслуженно ли проиграл? Да! Раньше мы не понимали, что он делал первую половину боя, но теперь знаем, что была особенная тактика из-за травмы плеча. Но время не вернуть назад. Жаль, что судьи тогда этого не знали, ведь могли пожалеть украинца. Но это все ирония, и если ее отбросить, то все-равно приходишь к выводу, что оценки судей неадекватные. Украинец мог проиграть в 1-2 раунда, но не так как они насчитали (116:112, 119:109, 117:111). Особенно удивила Джули Ледерман с ее 119:109! Что же нужно было смотреть во время бокса, чтобы поставить настолько неадекватные баллы? Возможно, Эгис Климал был прав, заявив, что она на них обиделась. Но на самом деле, такие люди не имеют права работать в боксе.





Проиграв свои чемпионские пояса Лопесу, Ломаченко пришлось долго залечивать плечо и даже сейчас сложно представить как оно поведет себя в бою с Накатани. Василию уже 33 года и он подвержен к травмам, из-за чего новые повреждения приближают его карьеру к завершению.

Так уж получилось, что Василию в профессиональном боксе приходится долгое время боксировать с оппонентами, превосходящими его в габаритах. Так было и в бою с Николасом Уолтерсом и остальными во втором полулегком весе, и со всеми в легком дивизионе. Но новый противник украинца выглядит просто монстром – 182 см против 170 у «Ломы». Еще ужаснее становится от того, что Накатани умеет боксировать на дальней дистанции. А еще и занимательно то, что Масаеши опасен и в инфайтинге. Хотя, мы сомневаемся, что с Ломаченко он полезет на ближнюю.





Как пройдет поединок? – Мы ожидает, что Ломаченко будет очень агрессивным, поскольку ему жизненно необходимо победить уверенно. Если украинец выступит феноменально против настолько неудобного соперника, то на него снова обратят внимание в легком весе и топовые поединки станут ближе. Если же Василий проведет бой неубедительно, то и с мечтами о реванше с Лопесом можно попрощаться.

Накатани будет работать на вытянутом джебе, а в атакующей фазе использует прямые и оверхенды. Когда они окажутся в инфайтинге, то Масаеши как более высокий и тяжелый боксер, будет пытаться клинчевать и вязать украинца, чтобы обессилить. Ломаченко, как нам кажется, в ответ будет легко нырять под выставленную руку японца, выходить на ближнюю дистанцию и от туда наносить один удар или комбинацию, и делать зашагивание на ногу соперника до того как тот реализует клинч. Василий очень быстрый боксер и поэтому такой план он должен осуществлять. К тому же, стоит отметить, что противник «аккерманца» часто опускает руки, что даст новые возможности «Ломе». Также было бы интересно посмотреть как Василий будет работать по его корпусу. Почему-то, нам кажется, что печень у Накатани слабее подбородка.

Прогноз: Победа Ломаченко единогласным решением судей.

Онлайн трансляция поединка Ломаченко – Накатани.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua