Лопес отреагировал на слова Ломаченко о ничьей в их бою
Ломаченко намекнул на переход в UFC
Украинец уже получил экипировку
10:44
Василий Ломаченко / фото - Ring Side
Экс-чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вскоре может дебютировать в промоушене смешанных единоборств UFC. Недавно украинец получил именной комплект униформы компании и высказался об ММА.
«Я только что получил посылку от Venum и UFC, давайте посмотрим, что внутри.
Может быть в будущем, когда-нибудь, кто знает?»
26 июня Василий вернется в ринг против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Японец рассказал, каким ударом нокаутирует «Хай-Тека».