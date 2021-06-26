Спарринг-партнер Ломаченко: «Василий остановит Накатани в течение 11 раундов»
Ломаченко: «Намерен оставаться в легком весе, вернуть все свои титулы и стать абсолютным чемпионом»
Украинец - о своих планах на будущее
19:20
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.comБывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился c boxingscene.com планами на будущее.
«Сначала я проведу бой с Накатани. После этого, кто знает, что будет. Но я определенно хочу реванша с Лопесом. Если бы мне предложили побороться за все четыре титула в первом легком весе, я бы обязательно принял этот бой. А пока я намерен оставаться в легком весе, вернуть все свои титулы и стать абсолютным чемпионом».Напомним, боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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