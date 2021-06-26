Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 3
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс 106:92 Окончен
Теннис (3 события из 27) показать все
WTA 2021 (Bad Homburg, Germany, Doubles)
Календарь Таблица
15:00 Хейзен В / Квета Пешке - Киченок Н / Ралука Иоана Олару 0:2 Окончен
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain, Doubles)
Календарь Таблица
16:00 Киченок Л / Ниномия М - Аойама Ш / Шибахара Е 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:30 Ангелина Калинина - Виталия Дятченко 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания 0:2 2-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Уэльс - Дания 0:2 2-й тайм
22:00 Италия - Австрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Атланта Хоукс 125:91 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Нидерланды - Чехия -:- Запланирован
22:00 Бельгия - Португалия -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санс -:- Запланирован

Ломаченко: «Намерен оставаться в легком весе, вернуть все свои титулы и стать абсолютным чемпионом»

Украинец - о своих планах на будущее
Бокс Профессиональный бокс
19:20
Ломаченко: «Намерен оставаться в легком весе, вернуть все свои титулы и стать абсолютным чемпионом»
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) поделился c boxingscene.com планами на будущее.

«Сначала я проведу бой с Накатани. После этого, кто знает, что будет. Но я определенно хочу реванша с Лопесом. Если бы мне предложили побороться за все четыре титула в первом легком весе, я бы обязательно принял этот бой. А пока я намерен оставаться в легком весе, вернуть все свои титулы и стать абсолютным чемпионом».
Напомним, боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ломаченко – Накатани. Украинцу придется срубить башню
Превью Ломаченко – Накатани. Украинцу придется срубить башню
Бокс Профессиональный бокс
18:31
Хаттон: «Ломаченко слегка недооценил Лопеса»
Хаттон: «Ломаченко слегка недооценил Лопеса»
Бокс Профессиональный бокс
15:30
Брэдли: «Ломаченко будет постепенно сокрушать Накатани»
Брэдли: «Ломаченко будет постепенно сокрушать Накатани»
Бокс Профессиональный бокс
14:07
Уорд: «На месте Ломаченко я бы хотел провести реванш с Лопесом»
Уорд: «На месте Ломаченко я бы хотел провести реванш с Лопесом»
Бокс Профессиональный бокс
13:42
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13:10
Красюк: «Накатани будет тестом для Ломаченко»
Красюк: «Накатани будет тестом для Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
12:55

Новости: Бокс

Ломаченко: «Намерен оставаться в легком весе, вернуть все свои титулы и стать абсолютным чемпионом»
Ломаченко: «Намерен оставаться в легком весе, вернуть все свои титулы и стать абсолютным чемпионом»
Профессиональный бокс
19:20
Ломаченко – Накатани. Украинцу придется срубить башню
Превью Ломаченко – Накатани. Украинцу придется срубить башню
Профессиональный бокс
18:31
Спарринг-партнер Ломаченко: «Василий остановит Накатани в течение 11 раундов»
Спарринг-партнер Ломаченко: «Василий остановит Накатани в течение 11 раундов»
Профессиональный бокс
17:30
Хаттон: «Ломаченко слегка недооценил Лопеса»
Хаттон: «Ломаченко слегка недооценил Лопеса»
Профессиональный бокс
15:30
Брэдли: «Ломаченко будет постепенно сокрушать Накатани»
Брэдли: «Ломаченко будет постепенно сокрушать Накатани»
Профессиональный бокс
14:07
Уорд: «На месте Ломаченко я бы хотел провести реванш с Лопесом»
Уорд: «На месте Ломаченко я бы хотел провести реванш с Лопесом»
Профессиональный бокс
13:42
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
Профессиональный бокс
13:10
Красюк: «Накатани будет тестом для Ломаченко»
Красюк: «Накатани будет тестом для Ломаченко»
Профессиональный бокс
12:55
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
12:49
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости

Анонсы

Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
WEB
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
17:00
Евро 2020. Дольберг благодаря дублю удвоил преимущество Дании над Уэльсом. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дольберг благодаря дублю удвоил преимущество Дании над Уэльсом. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
WEB
Большое возвращение. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Видео трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
27 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45