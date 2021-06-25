Ломаченко: «Не от меня зависит, будет ли Лопес снова драться со мной»
Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) высказался о реванше против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Украинец заявил, что намерен доказать самому себе превосходство над американцем.
«Я не знаю, будет ли Лопес снова драться со мной. Это не зависит от меня. Конечно, я хочу реванша. Люди, которые следят за мной, знают, что, естественно, я этого хочу. Но прежде всего это вопрос к его команде и Бобу Аруму.
Я сейчас хочу показать с Накатани не то, что не сделал Лопес, а доказать самому себе, как я буду выглядеть с человеком, с которым боксировал он. Я хочу сделать сравнение для себя.
Если Лопес не захочет драться, я готов боксировать с Хэйни. Мы уже начинали эти переговоры, но они ни к чему не пришли. Давайте я сейчас проведу поединок, а потом мы будем понимать, кто свободен и может боксировать. Вы прекрасно понимаете, что здесь вопрос в телевизионных сетях, и как они смогут это организовать. У меня нет вопросов, с кем боксировать. С кем договорятся – не вопрос. Я всегда был открыт для всех. Я никогда не прятался от топовых боксеров».
Василий уверен, что в первом бою против Лопеса он не проиграл.
Промоутер Боб Арум ранее намекнул на смену дивизиона Ломаченко.
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн-трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.