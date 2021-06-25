Ломаченко: «Не от меня зависит, будет ли Лопес снова драться со мной»

Василий Ломаченко / фото - iSport

Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) высказался о реванше против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Украинец заявил, что намерен доказать самому себе превосходство над американцем.

Я сейчас хочу показать с Накатани не то, что не сделал Лопес, а доказать самому себе, как я буду выглядеть с человеком, с которым боксировал он. Я хочу сделать сравнение для себя.

Если Лопес не захочет драться, я готов боксировать с Хэйни. Мы уже начинали эти переговоры, но они ни к чему не пришли. Давайте я сейчас проведу поединок, а потом мы будем понимать, кто свободен и может боксировать. Вы прекрасно понимаете, что здесь вопрос в телевизионных сетях, и как они смогут это организовать. У меня нет вопросов, с кем боксировать. С кем договорятся – не вопрос. Я всегда был открыт для всех. Я никогда не прятался от топовых боксеров».