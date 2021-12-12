Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?

Он впервые окутался в стяг родного города

Послесловие

Василий Ломаченко с флагом Белгород-Днестровского / Фото - Getty Images

Да, пусть без нокаута, но это было впечатляюще. Наверное, никто в мире не боксирует так, как Василий Ломаченко. И не потому, что никто не хочет – никто не может, никто не способен на подобное.

Украинец провел свой второй поединок после поражения от Теофимо Лопеса и вновь деклассировал соперника – показал, что Ричард Комми ему вовсе не ровня. Теперь Василий смотрит в сторону чемпионов – ему нужны их пояса. Все четыре.

Вот только после этого боя много разговоров не только о боксе. Но и о флаге. Ломаченко удивил многих.

Он никогда не скрывал, что является патриотом своего родного города Белгород-Днестровского, который предпочитает называть на турецкий манер Аккерман (белая крепость).

И если сначала ринг-анонсеры, объявляя выход в ринг украинца, говорили, что он из Одессы, то вскоре быстро научился произносить именно слово Аккерман.

Вот только никогда ранее Ломаченко не выходил в ринг с красно-золотым флагом. Две красные полоски которого обозначают мужество, силу и смелость, золотая – реку Днест, а три грозди винограда, расположенные на ней, – мягкий климат края, который известен своими виноградниками.

После победы над Комми Василий укутался именно в этот стяг:

В интернете недоумевают почему так, ведь раньше Ломаченко постоянно праздновал с флагом Украины. В любителях на международном уровне он дарил своим соперникам маленькие флажки, после поражения в финале чемпионата мира-2007 пытался сдерживать слезы именно в сине-желтых цветах:

После победы на Олимпийских играх-2008 он поднял над головой флаг Украины. Как и после победы на Олимпийских играх-2012:

После дебюта в профессионалах он целовал флаг своей родины:





Он был с ним в течение почти всех боев на профессиональном ринге. С флагом Украины Ломаченко ждал объявления результатов боя с Орландо Салидо, праздновал завоевание первого титула чемпиона мира, а его фото после победы над Романом Мартинесом стало культовым:

Николас Уолтерс:

Джейсон Соса:Мигель Марриага:

Гильермо Ригондо:

Хорхе Линарес:

Альфонсо Педраса:

Энтони Кролла (без флага, но в его цветах):

Люк Кэмпбелл:

Бой против Теофимо Лопеса украинец проиграл. Возможно, флаг был где-то подготовлен, но мы его так и не увидели, разве что на нашивке у катмена

И вот бой против. Василий вернулся после поражения. Мало кто обратил внимание, но флага с ним в ринге не было:

Поединок против Комми – украинец с флагом Аккермана. И только Абнер с флагом Украины, нашитым на рукаве, а также в желто-синем галстуке, который когда-то подарил ему Василия. Катмен, из уважения к родине боксера, всегда надевает его на бои Ломаченко и Усика.

Почему Василий решил отказаться от своей традиции? Этот вопрос в голове у многих. Пока боксер не дал на него ответ. Поэтому в сети разгуливают лишь домыслы. Мол он обижен на украинцев, которые критикуют его гражданскую позицию.

Но Белгород-Днестровский – это Украина. Самая близкая для Ломаченко ее часть. Так что вряд ли стоит искать здесь «зраду». Он показал всему миру, как выглядит флаг его родного города. И это очень красивый жест.



Правда, обычно боксеры берут с собой в ринг одновременно и флаг города/региона, и флаг страны...