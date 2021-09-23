Ломаченко о бое Джошуа – Усик: «Я думаю будет 12 раундов, но, может быть, бой и остановят»

Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью iFL TV рассказал о поединке своего друга Александра Усика (18-0, 13 КО) и чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Я не знаю, поскольку это два техничные и мощные боксеры. Поэтому я не знаю.

Энтони Джошуа – это большая звезда супертяжелого веса и поэтому Усик хотел с ним драться. Он чемпион мира в супертяжелом весе. Александр же хочет унифицировал все титулы в этом весе.

Нокаут? Никогда не говори никогда. Все может случиться. Это бокс и за это его любят. Думаю, что это может случиться, но я не знаю (смеется).

Знаете, это два боксера с очень большим аматорским опытом. Я думаю будет 12 раундов, но может быть бой и остановят. Может и такое быть».