Ломаченко о бое Джошуа – Усик: «Я думаю будет 12 раундов, но, может быть, бой и остановят»
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко
(15-2, 11 КО) в интервью iFL TV рассказал о поединке своего друга Александра Усика
(18-0, 13 КО) и чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа
(24-1, 22 КО).
«Это очень и очень интересный бой. Это исторический бой и если вы меня спросите спрогнозировать результат, то я отвечу: «Я не знаю».
Я не знаю, поскольку это два техничные и мощные боксеры. Поэтому я не знаю.
Энтони Джошуа – это большая звезда супертяжелого веса и поэтому Усик хотел с ним драться. Он чемпион мира в супертяжелом весе. Александр же хочет унифицировал все титулы в этом весе.
Нокаут? Никогда не говори никогда. Все может случиться. Это бокс и за это его любят. Думаю, что это может случиться, но я не знаю (смеется).
Знаете, это два боксера с очень большим аматорским опытом. Я думаю будет 12 раундов, но может быть бой и остановят. Может и такое быть».
Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа. Бой состоится 25 сентября в Лондоне.
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