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Ломаченко о бое Джошуа – Усик: «Я думаю будет 12 раундов, но, может быть, бой и остановят»

Василий отказался делать прогноз, но назвал обоих соперников техничными и мощными

Бокс Профессиональный бокс
22:43
Ломаченко о бое Джошуа – Усик: «Я думаю будет 12 раундов, но, может быть, бой и остановят»
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в интервью iFL TV рассказал о поединке своего друга Александра Усика (18-0, 13 КО) и чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Это очень и очень интересный бой. Это исторический бой и если вы меня спросите спрогнозировать результат, то я отвечу: «Я не знаю».

Я не знаю, поскольку это два техничные и мощные боксеры. Поэтому я не знаю.

Энтони Джошуа – это большая звезда супертяжелого веса и поэтому Усик хотел с ним драться. Он чемпион мира в супертяжелом весе. Александр же хочет унифицировал все титулы в этом весе.

Нокаут? Никогда не говори никогда. Все может случиться. Это бокс и за это его любят. Думаю, что это может случиться, но я не знаю (смеется).

Знаете, это два боксера с очень большим аматорским опытом. Я думаю будет 12 раундов, но может быть бой и остановят. Может и такое быть».

Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа. Бой состоится 25 сентября в Лондоне.

Карен Агабекян
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Теги

Энтони Джошуа Василий Ломаченко Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

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