«Чемпион». Усик поздравил Ломаченко после феноменальной победы над Накатани
Ломаченко – о поединке с Накатани: «Все было просто идеально»
Экс-лидер легкого веса нокаутировал соперника в девятом раунде
08:01
Василий Ломаченко с командой / Фото: Top Rank
Экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) дал комментарий после победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO). Видео нокаута в поединке Ломаченко – Накатани.
Слова «Хай-Тека» приводит Sky Sports:
Я счастлив, потому что разработанная нами стратегия принесла мне победу. Я был сосредоточен на своих ответных ударах и на своем выступлении.
Все было просто идеально.
Напомним, что Ломаченко с победой поздравил Александр Усик (18-0, 13 KO).
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