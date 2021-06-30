Арум: «Анатолий Ломаченко будет готовить Усика к Джошуа»
Ломаченко – об отце: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»
Экс-лидер легкого дивизиона восхищается своим близким человеком
12:13
Василий и Анатолий Ломаченко / Фото - lomachenko.comБывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram опубликовал пост, в котором выразил уважение своему отцу и наставнику Анатолию Ломаченко.
«Несмотря на все, с чем я могу быть не согласен с ним, он всегда был, есть и будет номером один для меня».
Накануне стало известно, что Ломаченко-старший будет готовить Александра Усика к поединку с Энтони Джошуа.
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