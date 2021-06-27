Ломаченко объяснил, в каком случае откажется от второго боя с Лопесом

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Претендент на чемпионский титул в легком весе Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) после своей победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) побеседовал с журналистами и ответил на все возможные вопросы относительно его реванша с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Это Вы у меня про деньги спрашиваете? Блин, я всегда говорил, что для меня наследие на первом месте. Только наследие.

Мне сейчас сложно отвечать на этот вопрос, потому как… только закончился поединок, мы не успели поговорить ни с командой, ни с руководством. Думаю, в течение недели или двух там это будет понятно: либо же мы проведем еще один поединок, либо же будем ждать Лопеса.

Не знаю, сложно сказать, сейчас сложно сказать. Если проиграет, ну значит проиграет. Значит будем разговаривать уже с руководством, как они это видят. Для меня, в принципе, сегодня… Сегодня пояса все у… Лопеса, поэтому, соответственно, это моя цель. Если он проиграет, если выиграет Камбосос, моя цель… Я думаю, что нет, я думаю, что нет. Тогда потом уже, после Камбососа».