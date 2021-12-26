Ломаченко отправил свои золотые медали на переплавку в Россию

Украинец решил сделать необычный подарок для отца

Василий Ломаченко с отцом / фото - Instagram боксера

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отправил свои золотые олимпийские медали на переплавку в российскую компанию, которая занимается изготовлением нательных крестиков.

Как стало известно, Василий заказал крестик на подарок для своего отца Анатолия Ломаченко, который несколько дней назад отпраздновал свое 57-летие.

От каждой из медалей отрезали по куску и вплавили в крестик.

Напомним, катмен Ломаченко высоко оценил выступление украинца в бою с Комми.