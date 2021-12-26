«Это напоминало лучшие годы Роя Джонса», Катмен Ломаченко – о поединке украинца с Комми
Ломаченко отправил свои золотые медали на переплавку в Россию
Украинец решил сделать необычный подарок для отца
14:33
Василий Ломаченко с отцом / фото - Instagram боксера
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отправил свои золотые олимпийские медали на переплавку в российскую компанию, которая занимается изготовлением нательных крестиков.
Как стало известно, Василий заказал крестик на подарок для своего отца Анатолия Ломаченко, который несколько дней назад отпраздновал свое 57-летие.
От каждой из медалей отрезали по куску и вплавили в крестик.
Напомним, катмен Ломаченко высоко оценил выступление украинца в бою с Комми.