Ломаченко отстранен от бокса

Случилось это после победы над Ричардом Комми

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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила украинского легковеса Василия Ломаченко (16-1, 11 КО) от проведения боев.

Но не спешите паниковать, это нормальная практика для бокса. Дело в том, что 12 декабря Ломаченко победил Ричарда Комми (30-4, 27 КО). Хоть украинец и не получил большого урона, однако в целях сохранения его здоровья ему запрещено в ближайшее время боксировать в Нью-Йорке. Такое же отстранение получил Комми. На карьере боксеров это никак не скажется.

Сроки отстранения не уточняются.

Напомним, Ломаченко добыл победу единогласным решением судей. Украинец рассчитывает, что столь убедительное выступление позволит ему в следующем поединке выйти против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.

Король без короны. Ломаченко победил Комми и снова доказал, что поражение от Лопеса было случайностью.