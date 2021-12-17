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05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
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Ломаченко отстранен от бокса

Случилось это после победы над Ричардом Комми
Бокс Профессиональный бокс
12:42
Ломаченко отстранен от бокса
Фото: Getty Images

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила украинского легковеса Василия Ломаченко (16-1, 11 КО) от проведения боев.

Но не спешите паниковать, это нормальная практика для бокса. Дело в том, что 12 декабря Ломаченко победил Ричарда Комми (30-4, 27 КО). Хоть украинец и не получил большого урона, однако в целях сохранения его здоровья ему запрещено в ближайшее время боксировать в Нью-Йорке. Такое же отстранение получил Комми. На карьере боксеров это никак не скажется.

Сроки отстранения не уточняются.

Напомним, Ломаченко добыл победу единогласным решением судей. Украинец рассчитывает, что столь убедительное выступление позволит ему в следующем поединке выйти против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.

Король без короны. Ломаченко победил Комми и снова доказал, что поражение от Лопеса было случайностью.



Сергей Остапенко
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(Голосов: 19)

Теги

Ричард Комми Василий Ломаченко

Комментарии 11

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17 декабря 2021г. 21:15
Заблокировал сайт во всех сетях и новостных лентах.Продолжайте в том же духе.
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17 декабря 2021г. 21:14
Заблокировал сайт во всех сетях и новостных лентах.Продолжайте в том же духе.
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17 декабря 2021г. 20:47
Болел за Комми. Новость не интересна.
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17 декабря 2021г. 19:38
Зассав Лом, ось і відсторонили)))
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17 декабря 2021г. 20:17
Ебанное Рогулье!А ты чего в этой жизни достиг?
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17 декабря 2021г. 17:38
Бля,а я уже обрадовался.
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17 декабря 2021г. 18:56
Не дождёшься, кастрюля
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17 декабря 2021г. 16:51
А нахрена такое постить тогда? Шо за высер?
0 0
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17 декабря 2021г. 18:50
Та да,із мозгами у когось не дуже(заперепрацювався)а на носі свята- отож відпочивайте!Досить паніку розганяти!
0 0
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17 декабря 2021г. 18:50
Та да,із мозгами у когось не дуже(заперепрацювався)а на носі свята- отож відпочивайте!Досить паніку розганяти!
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17 декабря 2021г. 12:50
Хорошая попытка, X-Sport ! Первая мысль - Допинг?! :)
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