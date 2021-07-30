Ломаченко озадачил фанатов опубликованной датой в соцсети

Возможно, украинец назвали сроки возвращения в ринг

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) озадачил своих фанатов загадочным посланием в своем Twitter.

Украинец опубликовал пост, в котором назвал дату, но не объяснил событие. Подобным образом он ранее аннонсировал поединок против Масаеши Накатани (19-2, 10 КО)

«11 Декабря»

December 11 — LOMA (@VasylLomachenko) July 30, 2021

Известный журналист ранее сообщил, ссылаясь на промоутера Боба Арума, что «Хай-тек» может вернуться в ринг в начале декабря. Поединок может пройти на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперник Ломаченко пока неизвестен.