Даже в этом пытается походить на Ломаченко. Лопес рассказал, что помогает ему находиться на вершине
Ломаченко озадачил фанатов опубликованной датой в соцсети
Возможно, украинец назвали сроки возвращения в ринг
10:08
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) озадачил своих фанатов загадочным посланием в своем Twitter.
Украинец опубликовал пост, в котором назвал дату, но не объяснил событие. Подобным образом он ранее аннонсировал поединок против Масаеши Накатани (19-2, 10 КО)
«11 Декабря»
December 11— LOMA (@VasylLomachenko) July 30, 2021
Известный журналист ранее сообщил, ссылаясь на промоутера Боба Арума, что «Хай-тек» может вернуться в ринг в начале декабря. Поединок может пройти на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперник Ломаченко пока неизвестен.