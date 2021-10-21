Ломаченко – первый в обновленном рейтинге WBC. Но обладатели поясов организации не хотят боя с украинцем

Хэйни и Лопес склоняются к очному поединку

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Всемирная боксерская организация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.



Так, рейтинг легковесов продолжает возглавлять экс-лидер дивизиона Василий Ломаченко (15-2, 11 KO). Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) и Девин Хэйни (26-0, 15 KO), которые владеют поясами WBC Franchise и WBC соответственно, не хотят боя с украинцем. Лопес уже долгое время уходит от реванша с Ломой, а Хэйни, который ранее проявлял интерес к бою с «Хай-Теком», после боя с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO) хочет поединок с Теофимо.

Напомним, что 11 декабря Ломаченко разделит ринг с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).