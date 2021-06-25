Ломаченко поделился мнением о трилогии Фьюри – Уайлдер

Сам экс-лидер легкого веса 27 июня проведет поединок против Накатани

Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) поделился в интервью Youtube каналу ESNEWS своими мыслями о предстоящей трилогии в супертяжелом дивизионе чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).



Я думаю, это будет очень интересный бой, поскольку у них счет 1:1. Мне кажется, что Уайлдер сосредоточен и настроен на этот поединок. Впрочем, Тайсон Фьюри тоже знает, что ему нужно сделать на ринге, так что это будет потрясающий бой. Я думаю, что Уайлдер хорошо выглядит на тренировках. Мы видели в социальных сетях, на его странице в Instagram, что он выглядит очень сфокусированным и сильным.

XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который пройдет 27 июня в Лас-Вегас, США. Начало – около 05:00.