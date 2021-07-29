Ломаченко поднялся на 22-е место в рейтинге P4P

Украинец возвысился после победы над Накатани





Василий Ломаченко / Фото: top rank

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) благодаря победе над Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) в рейтинге лучших боксеров независимо от веса по версии авторитетного статистического портала Boxrec поднялся на 22 позицию.



Напомним, ранее промоутер Боб Арум рассказал когда и где Ломаченко проведет следующий бой.