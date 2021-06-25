Ломаченко опустил Накатани на дуэли взглядов. Японец с улыбкой воспринял жест «Хай-Тека»
Ломаченко: «После боя с Накатани я хочу реванш с Лопесом»
27 июня экс-чемпион мира в трех весовых категориях проведет поединок с японцем в Лас-Вегасе
07:40
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото: ua.news
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) заявил на пресс-конференции
Top Rank, что на поединок против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) смотрит с оглядкой на реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):
Мне предстоит бой в субботу с Накатани, а после этого мы сможем поговорить о реванше с Лопесом. Я хочу этого поединка.
Мне нужно доказать себе, своей команде, отцу, семье, друзьям, которые всегда меня поддерживали. Конечно, я хочу показать свои лучшие умения и показать еще раз, кто я такой, показать это в ринге.
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.