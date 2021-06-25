Ломаченко: «После боя с Накатани я хочу реванш с Лопесом»

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото: ua.news

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) заявил на пресс-конференции Top Rank, что на поединок против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) смотрит с оглядкой на реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):



Мне нужно доказать себе, своей команде, отцу, семье, друзьям, которые всегда меня поддерживали. Конечно, я хочу показать свои лучшие умения и показать еще раз, кто я такой, показать это в ринге.