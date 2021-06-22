Ломаченко: «После травмы плеча стратегия в бою с Лопесом изменилась»

Украинец должен был начать активно работать во второй половине боя





Василий Ломаченко, Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в документальном фильме RELOADED: Vasiliy Lomachenko рассказал, что после второго раунда с Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО), когда он почувствовал сильную боль в плече, он решил поберечь здоровье и силы, чтобы прибавить лишь во второй половине боя.



«Затем моя стратегия изменилась. Новая стратегия заключалась в том, чтобы сберечь плечо в течение всей дистанции и начать драться во второй половине боя. Еще до боя с Теофимо у меня была операция на плече, после которой я долго восстанавливался. После боя с Хосе Педрасой я чувствовал себя хорошо. Мне казалось, что я здоров на 100%. Но в тренировочном лагере перед боем с Теофимо снова появились проблемы с плечом. Когда мне предложили отменить бой, я ответил: «Нет. Это мой шанс». Завоевание четырех титулов – моя мечта, моя цель. Я был близок к ней, на расстоянии всего одного шага. Поэтому я не мог отменить этот бой».

Напомним, 27 июня Ломаченко в Лас-Вегасе проведет поединок против японца Масаеши Накатани. Онлайн трансляция будет доступна на портале XSPORT.ua.