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Ломаченко придется подождать? Хирн намерен организовать поединок Хэйни – Лопес
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13:45
Эдди Хирн / Фото - theathletic.comПромоутер чемпиона WBC в легком дивизионе Девина Хэйни (26-0, 15 КО), Эдди Хирн, в интервью iFL заявил, что намерен приступить к организации объединительного поединка между Хейни и лидером этой весовой категории Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
«Я думаю Хейни сегодня показал, что он элитный боксер мирового уровня. Может ли он победить Теофимо, Джервонту и Райана Гарсию? Я считаю, что может, но давайте подождем и посмотрим. Теофимо заявил, что хочет встретиться с Хейни после боя с Кэмбососом, и мы тоже хотим этого. Давайте попробуем организовать этот бой. Есть много способов организовать этот бой. У нас есть деньги на этот бой. Я полагаю, мы можем его организовать. Это большой бой для DAZN. Если его надо транслировать на ESPN PPV – никаких проблем. Если это шанс для Девина, мы должны ею воспользоваться. Если дело в этом, мы можем провести бой на DAZN, можем провести на ESPN. Нам все равно. Мы просто хотим организовать этот бой. И мы надеемся, что он будет следующим».
Накануне Хэйни защитил свой титул в тяжелейшем поединке против венесуэльского ветерана Хорхе Линареса (47-6, 29 КО), а Лопесу 19 июня предстоит провести бой против обязательного претендента на титул IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO).