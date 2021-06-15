Ломаченко рассказал, сколько еще боев планирует провести в 2021 году
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в эфире LomUs в Instagram рассказал о планах после боя с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 27 июня:
Я виделся с Арумом на поединке Тейлор – Рамирес. Я проходил после боя, а он рядом стоял. Я поздоровался с ним, мы поулыбались друг другу. Он сказал, что приедет навестить меня. Вот и все разговоры. Я не обсуждал с ним ни поединок с Лопесом, ни то, что он сказал, ни то, то что я сказал.
Я никогда не забегаю вперед. После Накатани у нас будет время пообщаться, и тогда я смогу ответить более конкретно. До конца года планирую еще один бой, может быть, два. Здесь все зависит от здоровья и от того, сможет ли телевидение дать даты.
У меня в контракте прописано количество боев, но сейчас мы не можем на это опираться, потому что по прошлому опыту я тоже много чего себе выстраивал, но случилось то, что случилось. У меня еще год контракта с Top Rank. Летом 2022 года он заканчивается.
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.