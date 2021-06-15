Ломаченко рассказал, сколько еще боев планирует провести в 2021 году

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в эфире LomUs в Instagram рассказал о планах после боя с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 27 июня:



Я никогда не забегаю вперед. После Накатани у нас будет время пообщаться, и тогда я смогу ответить более конкретно. До конца года планирую еще один бой, может быть, два. Здесь все зависит от здоровья и от того, сможет ли телевидение дать даты.

У меня в контракте прописано количество боев, но сейчас мы не можем на это опираться, потому что по прошлому опыту я тоже много чего себе выстраивал, но случилось то, что случилось. У меня еще год контракта с Top Rank. Летом 2022 года он заканчивается.