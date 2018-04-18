Ломаченко расстроил. Он сам не верит в большие бои против Лопеса и Хэйни, но не хочет ничего с этим делать

Украинец ведет себя излишне спокойно и безынициативно, но намекнул на уход от Арума

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Василий Ломаченко / Фото - by Richard Heathcote/Getty Images

Василий Ломаченко вновь вышел в свет. И расстроил. Прошло ровно пять месяцев с момента его боя против Теофимо Лопеса, а вариантов следующего поединка все еще нет. Только констатация – он никого не боится и готов драться со всеми.

Но, давайте по порядку. Сначала о реванше с Лопесом. Все понимают, что этот бой практически нереален. Ломаченко – не исключение:

«Они поняли из-за чего в первой половине я ничего не делал. Они понимают, что в реванше я выйду боксировать с двумя руками и полностью здоров. Тогда картинка будет совершенно другая и очень быстро они могут потерять все, что завоевали случайным образом. Это мое мнение. Реванша они мне не дадут».

После поражения от Лопеса самым реальным вариантом следующего поединка для Ломаченко выглядел японец, который находится в рейтингах WBC, IBF и WBO, – его имя назвал Боб Арум. Украинец и японец в социальных сетях подтвердили, что эта информация к ним дошла. Но, судя по словам Ломаченко, там тоже не все так просто , как могло бы быть в переговорах между боксерами одной промоутерской компании:

«Я готов боксировать, я хочу боксировать. Но у меня даты и соперника нет. Сначала я думал, что это будет Накатани, но мы ни к чему еще, практически, не пришли. Новостей у меня никаких нет по поводу моего возвращения в ринг».

Но куда больше разговоров было о другом возможном сопернике Ломаченко. Хоть разум и говорил о том, что это нереально, но активность боксеров и словесное добро от промоутеров давали надежду – бой с чемпионом WBC Дэвином Хэйни возможен. Тогда украинец продолжил бы свою невероятную серию – провел бы 16-й кряду бой за пояс чемпиона мира.

Американец в своем Instagram похвастался болельщикам, что его сторона отправила предложение команде Ломаченко. Украинец, к сожалению, это отрицает . Все, что было – это разговор между менеджерами Эгисом Климасом и Биллом Хэйни:

«Я, когда прочитал эту новость (о том, что Хэйни отправил предложение о бое (offer)), набрал сразу же Эгису, поинтересовался, получал ли он какой-то контракт или, может, выслали какой-то контракт Top Rank. Он сказал, что ничего лично не получал, попросил подождать несколько часов – созвонился с Top Rank и ему сказали, что они тоже ничего не получали. Что имел ввиду Дэвин Хэйни, когда говорил, что выслал контракт, честно говоря, я не совсем понял этого хода, что это означает. Ни контракта, ни каких-либо бумаг, ни документов – мы не получали. Отец Хэйни созванивался в Эгисом. Они говорили о том, что хотят организовать этот бой, спрашивал не против ли наша сторона, действительно ли мы серьезно настроены. Эгис сказал, что: «Да. Действительно. Серьезно». Это все было на уровне этого звонка. Но он был намного раньше заявления Хэйни».

Даже в самом начале разговоров о бое Ломаченко – Хэйни сторона американца не скрывала – они уже на финишной стадии переговоров с бывшим соперником украинца. Но, якобы, если поединок с украинцем материализуется, то предварительное соглашение с венесуэльцем можно будет без потерь расторгнуть. Ломаченко считает, что это все блеф – разговоры лишь для привлечения внимания к себе:

«Эгис мне сказал, что после общения с отцом Хэйни, разговаривал с одним человеком из команды Линареса. Там подтвердили, что контракт уже подписали и отправили его назад Хэйни. То есть, на тот момент, когда он вел со мной переговоры, у них был контракт с Линаресом, и у Линареса уже стояла подпись. Я не просто написал, что хочу боксировать в ринге, а не в Twitter. Он вспомнил обо мне, когда уже подписал контракт с Линаресом. Это мое мнение. Сначала они получили контракт с Линаресом, а после этого он решил напомнить, что готов отбоксировать со всеми в этом весе, что он никого не боится. Но сам реально понимал, что боксировать со мной не будет. Ну а всем остальным бросил пыль в глаза. Я очень бы хотел провести с ним поединок. Для меня это лучший вариант, наверное, был бы».

Интересно только, какой контракт подписал Линарес. Сейчас весь мир говорит о подписях , но бой все еще не анонсирован официально – это все предварительное соглашение. Бой Линарес – Хэйни тоже пока еще открыто не объявляли, хоть уже и известно, что американец должен заработать за него 3 миллиона долларов. Если же это не официально, то где команда американца виляла? Предварительное соглашение есть, но ради Ломаченко его можно расторгнуть. Выглядит логично, а так ли это на самом деле – никто не скажет.

И еще одна мысль по поводу боя Хэйни с Ломаченко. Хоть это все еще не укладывается в голове, но чемпион в этой ситуации не украинец. Точно ли американец должен делать первый шаг, высылать контракт, вступать в активную стадию переговоров? Если украинец действительно заинтересован в поединке, то почему его команда не предпринимает никаких попыток организовать бой?

Понятно, это не оправдывает сторону Хэйни. Если они, действительно, говорят и говорят о попытках вести переговоры, а на самом деле ничего не делают, то выглядят, мягко говоря, балаболами. Но и Ломаченко тогда не стоит говорить «я очень хотел бы провести с ним поединок», если его команда просто находится в режиме ожидания, а не попыток созидания.

Впрочем, нужно понимать, что украинец и американец боксируют на разных платформах и дела их ведут разные промоутеры . И Ломаченко аккуратно взорвал бомбу – сказал, когда у него заканчивается контракт си намекнул – может стать свободным агентом:

«У меня в контракте прописано, что должно быть три боя в году. Я хочу, я рассчитываю на то, что мне смогут выделить дату в начале июня. По контракту еще один год с Top Rank. В течение этого года бой (с Хэйни) может состоять только по соглашению сторон. Если мы говорим об организации поединка с Хэйни, то есть два варианта: либо Боб Арум договаривается с Хирном и они организовывают этот поединок в течение этого года, когда у меня контракт с Top Rank; либо же я еще год боксирую за Top Rank, потом освобождаюсь от контракта и смело, спокойно подписываю Хэйни».

Интересно, это просто рассуждение на тему: «Как возможно устроить бой с Хэйни?» или реальные дальнейшие планы – уйти от Арума, потому что все топовые боксеры легкого веса (пока что за исключением Теофимо Лопеса) на контрактах у других промоутеров. Посмотрим – год это не так уж и много, если мы говорим о боксе.

Ну а пока мысли о боях с топами дивизиона пугают – Ломаченко сам понимает, что никаких Гарсий и Дэвисов в ближайшее время не будет:

«С Раяном Гарсией все ясно, он в Golden Boy и боксирует на DAZN. Я сомневаюсь, что они захотят сегодня выходить со мной боксировать. Чем закончились его разговоры о Пакьяо? Хайпом? Дэвис? Наверняка он может в легкий вес спуститься. Я никогда ни от кого не бегал, не отказывался от поединков. Здесь вопрос уже идет больше юридический».

И пока до конца не понятно могли бы эти бои состояться, даже будь Ломаченко в статусе свободного агента, мы снова возвращаемся к мысли: «А не стоит ли украинцу все же опуститься в весе ?» Там у Top Rank россыпь звезд, два чемпиона

«Для меня уже нереально спуститься в весе? Нет, почему – реально. Я могу спуститься. Конечно, я могу это сделать. Просто я для себя выбрал конкретный путь – в легком весе продолжать карьеру. Если спуститься и это будет Вальдес – все зависит от условий, которые предложит Боб Арум. В первый полусредний вес я точно не собираюсь подниматься».

Что в этом интервью пугает и расстраивает – ничего так и не понятно. Точнее, Ломаченко ничего внятного так и не сказал – с кем он хочет боксировать, зачем, что он готов для этого делать, какая конечная цель.

Точно так же не понятно, зачем оставаться в легком весе. Украинец ведь сам говорит, что реванша с Лопесом ждать не стоит, а Гарсия, Дэвис и Хэйни только хайпуют.

И, складывается впечатление, что Ломаченко все еще считает себя чемпионом, хоть и не владеет ни одним из поясов. Он начал вычитывать журналистку за то, что она, якобы, усомнилась в его словах, но не проявил никакой спортивной злости в отношении соперников. Претендент без желания чего-то добиваться, а с желанием только принимать соперников у себя в офисе с конкретными бумагами на бой.

Лопес, напомним, два года добивался боя с Ломаченко. Настойчиво. Целенаправленно. А украинец говорит лишь о том, что готов боксировать с каждым, но все его опасаются. Конечно, в его словах больше правды, чем в идентичных высказываниях четверки Лопес-Хэйни-Гарсия-Дэвис, но что с того?

Неопределенность и излишнее спокойствие – вот, что настораживает. Кажется, не стоит вешать всех собак на, вроде как, скупого Арума. Если боксер и так доволен, то какие вопросы к промоутеру.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua